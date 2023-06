Nuove regole per la conservazione dei documenti per chi presenta il modello 730 precompilato, sul trattamento integrativo e per il nuovo bonus affitto per i giovani under 32. Sono le principali novità sulla dichiarazione dei redditi emerse dalle ultime circolari dell'Agenzia delle Entrate, pubblicate ieri, con le istruzioni per Caf e contribuenti.

Dallo scorso 11 maggio è possibile accettare, modificare ed eventualmente inviare il modello precompilato. Prima si manda, registrando tutte le spese, prima si ottengono gli eventuali conguagli. Si tratta della differenza tra quanto è dovuto al Fisco e quanto spetta. I soldi si ottengono direttamente in busta paga o sul proprio conto corrente Iban. L'arrivo dei rimborsi, quindi, dipende dalla data di presentazione della domanda.