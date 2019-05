Unipol, Kepler Cheuvreux alza il target price. Titolo corre

(Teleborsa) - Ottima performance per Unipol, che scambia in rialzo del 2,67%.



Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno confermato la raccomandazione sul titolo a "buy". Il target price è stato ritoccato all'insù e portato a 4,95 euro dai 4,85 precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Gruppo finanziario italiano, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il quadro tecnico di Unipol suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,202 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,312. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,135. © RIPRODUZIONE RISERVATA