Unicredit colloca obbligazioni per un miliardo

Ultimo aggiornamento: 20:33

UniCredit ha collocato un bond destinato a investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro. L'istituto ha deciso di «procedere con l'operazione allo scopo di continuare a rafforzare la propria base di capitale sfruttando la positiva finestra di mercato».Gli strumenti di tipologia "Additional Tier 1", spiega un comunicato, contribuiranno a rafforzare l'indice di solidità patrimoniale "Tier 1 Ratio" per circa 27 punti base e sono parte del piano di funding di UniCredit per il 2019.A seguito del riscontro positivo dal mercato il volume degli ordini totali ha raggiunto circa 5 miliardi, uno tra i più ampi per questa tipologia di transazione in euro dal 2017, e ha visto laL'importo dell'operazione è stato pari ad 1 miliardo di euro e lafino a giugno 2026. Questo rappresenta, sottolinea la banca, un restringimento di 50 punti base rispetto alla guidance iniziale di prezzo, uno dei più consistenti per questa tipologia di strumenti.I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (90%), banche/private banks (7%) e assicurazioni (3%). La domanda è pervenuta principalmente da UK (65%), Italia (9%), Francia (6%) e USoffshore (4%).