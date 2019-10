Tonica Banca Generali, Akros alza il target price

(Teleborsa) - Brilla Banca Generali, che passa di mano con un aumento del 2,03%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Akros. L'ufficio studi ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo portandolo a 28,5 euro dai 27,5 dello stesso periodo di un anno fa. Il giudizio resta "neutral".



Banca Generali nei giorni scorsi ha perfezionato l'acquisto di una partecipazione pari al 90,1% in Valeur Fiduciaria S.A., boutique finanziaria attiva nel private banking con sede a Lugano in Svizzera. Un'operazione che si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione e di crescita avviato da Banca Generali nel settore del private banking e finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti.



La tendenza ad una settimana del gruppo bancario è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Le tendenza di medio periodo di Banca Generali si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 28,52 Euro. Supporto stimato a 27,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 29,34.



