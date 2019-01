Tod's sotto pressione dopo taglio giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in ribasso Tod's, che passa di mano in perdita del 2,25%.A mettere sotto pressione le azioni contribuisce la decisione degliche hanno tagliato il giudizio sul titolo a. Il prezzo obiettivo è stato ridotto a 34 euro dai 39,94 euro delle attuali quotazioni.Il Gruppo del lusso ha annunciato, la scorsa settimana, i conti del 2018 che si è chiuso con ricavi in calo del 2,4%.La tendenza ad una settimana dell'azienda di calzature di lusso è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario di Tod's si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 39,57 Euro. Prima resistenza a 40,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,15.