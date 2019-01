Tod's paga dazio con i conti. Gli analisti tagliano il target price

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Tod's, che tratta in perdita del 4,65% sui valori precedenti.Il Gruppo del lusso ha annunciato i conti del 2018 che si è chiuso con ricavi in calo del 2,4%. Sulle azioni, pesa anche il taglio del prezzo obiettivo da: il target price passa così da 57 euro ai 43 precedenti. A ciò si aggiunge la revisione al ribasso da parte dida 52 euro a 38 euro e dida 49,5 a 42.L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda di calzature di lusso, che fa peggio del mercato di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 42,09 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 40,17. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 38,95.