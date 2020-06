(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato stamattina 7 miliardi di euro di BOT ad 1 anno. La domanda è stata corposa per oltre 12 miliardi di euro, co un rapporto di copertura pari a 1,73.



Nell'asta odierna, il rendimento si è portato molto vicino allo zero, attestandosi allo 0,014% (-23 punti base rispetto alla precedente asta).