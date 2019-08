(Teleborsa) - Rendimenti a zero anche per i CTZ biennali. Il Tesoro ha collocato tutti i 2 miliardi di euro di CTZ a 24 mesi, nell'asta tenutasi stamattina 27 agosto 2019, pari al quantitativo massimo offerto.



Il rendimento è crollato allo 0,008% rispetto allo 0,041% della precedente asta, a fronte di una domanda robusta di circa 3 miliardi di euro, per un rapporto di copertura pari a 1,5. Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA