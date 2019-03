Confermano l'indicazione a "hold" su Terna gli analisti di Banca IMI e Kepler Cheuvreux, che hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo rispettivamente a 5,60 e a 5,40 euro, mentre Banca Akros ha mantenuto il giudizio "neutral", con target price aumentato a 5,50 euro.



Seduta sostanzialmente invariata per Terna, che tratta con un moderato -0,07%, in controtendenza rispetto al mercato azionario italiano, con il FTSEMIB in perdita dell'1,43%.