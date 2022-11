Termosifoni spenti? Il trucco per scaldare la stanza con vasi per piante e candele: l'ultima tendenza su Tiktok

Il prezzo delle bollette continua a salire vertiginosamente, così in molti cercano un modo per riscaldare casa a basso costo. Non sorprende, quindi, che un nuovo trucco abbia preso d'assalto TikTok: lo scaldacandele in terracotta. Si tratta di mettere dei lumini sotto una vaso di terracotta capovolto. In molti credono che possa riscaldare le loro stanze.

Trucco dei vasi delle piante e candele per riscaldare la stanza, funziona?

Se ti stai chiedendo se riscalderà la tua stanza, la risposta è: non più di quanto farebbe una candela. La prima legge della termodinamica dice che l'energia non può essere creata o distrutta all'interno di un sistema. Il calore è una forma di energia. Quindi se stai mettendo una candela in un vaso di terracotta, accendendola e non facendo nient'altro, non puoi generare più energia di quella che era originariamente lì. A un livello molto semplice, lo scaldacandele in terracotta non può "amplificare il calore" perché non sta aggiungendo energia.