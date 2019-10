Saipem promossa da Mediobanca: giudizio "outperform"

Ultimo aggiornamento: 16:13

(Teleborsa) - L'ufficio studi di Mediobanca ha avviato la copertura sul titolo Saipem convinti che "farà meglio del mercato". Il giudizio è stato quindi migliorato a "outperform" dal precedente "neutral".Il titolo si muove in linea con la debolezza del mercato e non riesce a beneficiare di tale promozione. A Piazza Affari Saipem, mostra un ribasso dell'1,39%.Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,067 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,199. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,331.