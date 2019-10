Saipem, Equita conferma giudizio "buy"

Ultimo aggiornamento: 13:10

(Teleborsa) - Balza in avanti Saipem, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,78%.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Equita di confermare il giudizio dopo le ultime commesse.e il target price 5,60 euro per azione.Tra le recente commesse annunciate, l'aggiudicazione di nuovi contratti E&C offshore da BP in Azerbaijan. Il valore complessivo di competenza Saipem dei contratti ammonta a circa 145 milioni di dollari.Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario tecnico della big italiana dell'ingegneria mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,006 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,108. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,942.