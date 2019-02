Saipem corre in Borsa dopo giudizio Bernstein

Ultimo aggiornamento: 11:44

(Teleborsa) - Buon avvio di giornata e di settimana perche guadagna in Borsa l'1% a 4,283 euro, beneficiando fra le altre cose del giudizio positivo disulla base delle prospettive e di valutazioni giudicate "attraenti" rispetto ai concorrenti.Il giudizio di Bernstein fa perno sull'attesa di un, che richiederà almeno un paio di anni, ma soprattutto suldella compagnia ingegneristica, che porta il nome del CEO Stefano Cao ed si incentra su una riduzione dei costi, un completo cambio della gestione ed un focus "ravvivato".In più, Saipem, oltre a costruire la sua fortuna sul settore offshore,con il progetto del Mozambico che rappresenta l'opportunità chiave.Leve - sottolineano gli analisti - che garantiranno: il portafoglio ordini è atteso in crescita del 12% l'anno e l'Ebitda del 9% entro il 2022 ed il debito azzerato entro il 2020,Tornando alla performance odierna in Borsa, operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,308 e successiva a 4,357. Supporto a 4,259.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)