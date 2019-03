Saipem, Berenberg conferma "buy"

, che sono risultati, confermando le prospettive di crescita della compagnia ingegneristica italiana. Buoni spunti sono arrivati inoltre dalla conference call, con l'ad Stefano Cao che si è detto "molto soddisfatto di come le cose stanno evolvendo".Indicazioni che hanno fruttato a Saipem unain positivo da, cheeddai 5,5 euro indicati subito prima la pubblicazione dei conti 2018. L'analista aveva già posto Saipem fra i preferiti nel settore oil, indicando che il piano di ristrutturazione in corso consentirà alla società di affrontare le nuove sfide del mercato e segnalando l'E&C offshore come leva della futura crescita.Intanto, il titolo Saipem oggi è in vetta al paniere del FTSE MIB con un guadagno del 2,32% a 4,58 euro. Il quadro tecnico di breve periodo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,61 Euro. Rischio di discesa fino a 4,54 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,68.

Ultimo aggiornamento: 10:22

