Risparmio, arrivano le App per scovare le offerte: confrontare prezzi e ottenere il cashback. Ecco le migliori

I prezzi continuano a salire e l'inflazione a settembre ha raggiunto i massimi storici dal luglio 1983. E così in molti alla cassa del supermercato fanno i conti con il portafogli. Ma risparmiare si può e la tecnologia ci offre un valido aiuto: negli ultimi anni sono nate decine di app per aiutarci a tagliare i costi della spesa. Tra le funzioni più comuni: scovare le migliori offerte nei punti vendita vicini, trovare il prezzo più conveniente per un certo prodotto o addirittura ottenere del cashback sull'acquisto di certi prodotti. Ecco le migliori.

Le app per risparmiare sulla spesa

DoveConviene: disponibile su App store e Play store, ti consente di sfogliare i volantini di tutti i punti vendita vicino a te e di rimanere sempre aggiornato sulle offerte. È consultabile anche da pc sul sito.

RisparmioSuper! una pratica App che confronta i prezzi dei diversi prodotti per scoprire il negozio dove costano meno. Funziona in modo molto semplice: inserisci la tua lista della spesa e l'app calcolerà il punto vendita dove spenderai meno! Puoi anche inquadrare il codice a barre di un prodotto per sapere dove costa meno.

TiFrutta Questa è un app “cashback” che consente di guadagnare soldi acquistando i prodotti delle marche che aderiscono al progetto. Per esempio Barilla, Ferrero, Monini, Ponti, Findus, Sanpellegrino e altri. Non arrivano però buoni sconto ma denaro contante spendibile dove si vuole. Ogni giorno l’app seleziona le promozioni, dopo basta comprare l’oggetto nella lista, fotografare lo scontrino e TiFrutta farà accumulare credito.

MyFoody: Con questa App sarai sempre informato su dove si trovano le offerte migliori nei prodotti in scadenza. In questo modo non solo risparmi ma aiuti a ridurre gli sprechi alimentari!

Le 10 regole d'oro al supermercato

Per chi preferisce la spesa tradizionale, Federconsumatori ha stilato un vademecum con alcune regole da seguire per non cadere nelle trappole del marketing e talgiare i costi dello scontrino senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

Stilare una lista per sapere con chiarezza cosa è necessario ed evitare acquisti impulsivi. Programmare i pasti settimana per settimana, in modo da acquistare ciò che serve ed evitare sprechi e possibilmente organizzarli in base ai prodotti in offerta. Controllare sempre il prezzo al kg o al litro per poter confrontare il costo tra prodotti della stessa tipologia e valutarne l’effettiva convenienza. Approfittare degli sconti: la spesa scontata per gli over 65, la spesa scontata dopo le 20.00, lo sconto del 20% un giorno a settimana: sono molte le strategie messe in atto dai supermercati per incentivare gli acquisti. Limitare l’acquisto di cibi pronti. Scegliere il Km 0: l’acquisto di carne, latticini, vino, verdura e frutta direttamente dal produttore consente risparmi anche del 50% rispetto al supermercato. Un'utile soluzione è costituita dai Gruppi di Acquisto Solidali (Gas). Spesa last minute: tenere d'occhio le scadenze e approfittare degli sconti sui prodotti in scadenza. Limitare l’acquisto di cibi pronti: possono rappresentare una comoda soluzione in alcune situazioni ma sono sicuramente più costosi e meno salutari rispetto ai prodotti freschi. Scegli i multipack: facendo la spesa per tutta la famiglia (o per più persone) è possibile ottenere notevoli risparmi acquistando confezioni più grandi e approfittando delle promozioni sui multipack dei prodotti a lunga conservazione. Occhio alla spesa online: a volte potremmo imbatterci in brutte sorprese, nemiche del nostro portafoglio: alcuni marchi, infatti, in mancanza di un prodotto potrebbero sostituirlo con uno equivalente, magari più caro. Non cadere nelle trappole del marketing ed evita l’acquisto di prodotti “fuori programma” attenendoti alla tua lista. Confezioni accattivanti, posizionamenti all’altezza dello sguardo o in punti strategici sono le tecniche più utilizzate.

