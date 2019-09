Enel guida i rialzi grazie a HSBC

Ultimo aggiornamento: 16:39

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Enel, con una variazione percentuale dell'1,95%.Il titolo fa meglio del settore utility, oggi ben comprato (FTSE IT Utility +1,46%), grazie alla promozione giunta dagli analisti di HSBC. gli esperti dell'ufficio studi hanno migliorato la raccomandazione sul titolo da "hold" a "buy" ed incrementato il target da price da 6,30 euro a 7,40 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo energetico rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo di Enel mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,787 Euro. Rischio di discesa fino a 6,667 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,907.