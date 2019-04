Prysmian ancora giù, dopo riesame bilancio Akros decide di tagliare il giudizio

Ultimo aggiornamento: 16:10

(Teleborsa) - Si muove ancora in forte ribasso il titolo Prysmian, che esibisce una variazione negativa dell'8,50% confermando la pessima performance registrata nella prima parte della seduta.Sulle azioni continua a pesare la decisione del Consiglio di Amministrazione di riesaminare il bilancio 2018 per i problemi riscontrati (WesternLink) a cui si aggiunge il. Gli analisti dell'ufficio studi hanno ritoccato la raccomandazione portandola a "neutral" da "accumulate" mentre il target price è stato ridotto a 16,5 euro dai 22 precedenti.La tendenza ad una settimana del gruppo specializzato nella produzione di cavi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di Prysmian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14,58 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,35. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,25.