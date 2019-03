Profit taking su Moncler dopo la crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Continua a viaggiare in ribasso il titolo Moncler, che mostra una flessione dello 0,45%, dopo il forte balzo registrato nella seduta di venerdì 1° marzo. Le azioni hanno festeggiato i risultati del 2018 contribuendo così a far lievitare le quotazioni del titolo a doppia cifra. Oggi le prese di profitto fanno la voce grossa.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda nota per i piumini più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Moncler è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,43. Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA