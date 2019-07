Piaggio positiva: per Banca Imi è da comprare

Ultimo aggiornamento: 15:55

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il titolo Piaggio a Piazza Affari, dove sta portando a un guadagno dello 0,68%. Oggi, 2 luglio 2019,Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle due ruote rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,636. L'equilibrata forza rialzista di Piaggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,684.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)