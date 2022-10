Caro energia, Fotovoltaico Plug and Play: una soluzione a basso costo con risparmi in bolletta fino al 20%

Pannelli solari plug and play contro il caro bollette. In tanti nell'ultimo periodo sono tornati a valutare l'uso del fotovoltaico per frenare l'aumento dei costi energetici. Torna in auge il dibattito riguardante l'uso di energie rinnovabili.

Risparmiaro con i pannelli solari plug and play

Uno dei sistemi più diffusi, è sicuramente quello riguardante i pannelli solari plug and play. Si tratta di un sistema fotovoltaico. Plug and play sta a significare letteralmente "Installa e usa". La struttura alimentata tramite energia solare può essere facilmente collegata alla rete domestica e subito usato. Ovviamente Il "plug and play" può essere installato esclusivamente all'esterno di un'abitazione, ma anche qui il tutto è alla portata, non servono punti particolari, basta un tetto, un giardino o anche semplicemente un balcone. Cosa importante: l'impianto non necessita di alcun tipo di autorizzazione, basta solo comunicarlo al proprio gestore di fornitura elettrica.

Come funzionano

Ogni pannello che va a comporre il sistema di alimentazione fotovoltaico ha una grandezza di circa 1mt ed è largo poco più di 1,5 metri. La sua profondità invece si attesta sui 4/5cm. La potenza è di circa 350/400 watt, ma se l'installazione avviene in maniera corretta e la sua posizione è ottimale rispetto alla luce solare, quindi esposto a Sud e con un'esposizione diretta, si può arrivare ad avere circa 450 kWh di energia elettrica in un solo anno. Una volta avvenuta l'installazione e il collegamento alla rete elettrica il suo utilizzo è immediato. Il risparmio sulla bolletta può arrivare fino al 20%.

Quanto costano?

Ma quanto costano i pannelli solari? I prezzi sono molto variabili, ma in linea di massima la spesa è sostenibile, specialmente se paragonata al risparmio sul lungo periodo e ottenibile sin da subito. Questo sistema fotovoltaico ha un prezzo medio che oscilla tra i 400 e i 500 euro, escluso il costo di installazione, ma l'intera spesa può essere comunque detraibile grazie ad alcune sovvenzioni statali che possono arrivare fino al 50% dei costi totali. Un solo pannello solare plug and play ha una durata minima di 15 anni fino a un massimo di 25. Tra risparmio in bolletta è sovvenzioni il suo costo può essere ammortizzato in massimo 5 anni.

