OVS, Kepler Cheuvreux conferma "buy". Titolo in rally

(Teleborsa) - Rialzo per OVS, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,75%.



Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno confermato il giudizio "buy". Gli esperti dell'ufficio studi hanno anche reiterato il target price a 2,5 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al leader dell'abbigliamento in Italia rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di breve periodo di OVS mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,801 Euro. Rischio di discesa fino a 1,724 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,878. Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA