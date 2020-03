Moncler prosegue in rialzo: Kepler rettifica Target price

Ultimo aggiornamento: 15:27

(Teleborsa) - Moderato recupero per Moncler, che passa di mano in progresso dello 0,88%, dopo aver fatto decisamente meglio in mattinata. Il titolo era arrivato a guadagnare ilo 10% stamattina, grazie a ricoperture, dopo esser stato subissato dalle vendite quando l'emergenza coronavirus era un problema solo cinese. Kepler, pur confermando un giudizio Buy, ha rettificato il target price a 35 euro dai 41,5 precedenti, tenendo conto delle attuali quitazioni che viaggiano sui 27,65 euro.Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda nota per i piumini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di Moncler segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 26,12 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,62.