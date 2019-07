Moncler, Banca Imi conferma la raccomandazione sul titolo

(Teleborsa) - Banca Imi, in un report pubblicato in data odierna, rende noto che i propri analisti hanno confermato la raccomandazione sul titolo di Moncler a "hold" e il target price a 33,5 euro.

Attualmente il titolo della maison italiana dei piumini vede un rialzo dell'1,53% a 38,57 euro.



L'istituto bancario afferma di aspettarsi, per i primi sei mesi dell'anno, una crescita nelle vendite di Moncler a parità di perimetro "stabile ad alta cifra", attendendo anche "una performance leggermente più debole" per il canale wholesale. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA