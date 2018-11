Iren, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

Fitch ha confermato per il Gruppo Iren il rating "BBB" con outlook stabile. Il giudizio, spiega l'utility in una nota, si basa principalmente sull'aggiornamento del piano industriale al 2023 che, in continuità rispetto agli anni precedenti, conferma la prevalenza delle attività regolate e quasi regolate pari a circa il 70% del Margine Operativo Lordo e sul positivo track record dei risultati raggiunti nel periodo 2015 – 2018.



L'agenzia di rating ha valutato positivamente "la storica disciplina finanziaria del management volta a perseguire i target fissati", afferma Iren. Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA