Iren emette il suo terzo Green Bond

(Teleborsa) - Il Gruppo Iren cresce ancora nella Finanza Sostenibile ed emette il suo terzo Green Bond per complessivi 500 milioni di euro. Il collocamento è stato un pieno successo, ha fatto registrare una domanda complessiva superiore a 2,1 miliardi di Euro (adesioni oltre 4 volte l'ammontare offerto) con un'elevata qualità, un'ampia diversificazione geografica e con una significativa partecipazione (circa il 50%) da parte dei c.d. Investitori Socialmente Responsabili (SRI).



I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 14 Ottobre 2029, pagano una cedola lorda annua pari a 0,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,345%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 0,944% corrispondente ad un rendimento di 110 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 14 Ottobre 2019. Si prevede che il nuovo green bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e sia ammesso a negoziazione sul sistema "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green.



Il Green Bond emesso in data odierna (7 ottobre 2019), destinato principalmente al rifinanziamento di progetti di sostenibilità ambientale, rappresenta uno strumento in grado di dare ancora maggiore concretezza alla vocazione "green" che ha caratterizzato il Gruppo fin dalla sua nascita e contribuisce a rafforzare gli impegni declinati nel nuovo Piano industriale che ha individuato nelle tutela delle risorse idriche, nell'economia circolare, nella decarbonizzazione e nelle città resilienti le aree di investimento legate ai target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle Nazioni Unite.



