Inwit schiva le vendite, Citigroup alza target price

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rialzo per Inwit, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79% e muovendosi in controtrend rispetto al resto del listino milanese investito da vendite generalizzate.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Citigroup di alzare il prezzo obiettivo a 9 euro rispetto agli 8,09 euro delle attuali quotazioni. La raccomandazione è stata confermata a "buy".Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Inwit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo di Inwit mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,202 Euro. Rischio di discesa fino a 7,972 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,432.