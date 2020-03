Intesa Sanpaolo prosegue in denaro grazie al Buy di Equita

Ultimo aggiornamento: 21:18

(Teleborsa) - Ottima giornata per Intesa Sanpaolo, che evidenzia in Borsa un forte guadagno dell'1,95%. Il titolo viene favorito, fra l'altrom, da un giudizio positivo di Equita che ha migliorato la raccomandazione a Buy.Il broker ritiene infatti che la banca vanti un'efficienza superiore alla media e sia fra le poche in grado di assorbire lo shock macroeconomico più avverso, prima di subire impatti sui coefficienti patrimoniali. Inoltre, si sottolinea che storicamente, nei periodi di crisi, "il management abbia dimostrato un solido track-record in termini di remunerazione degli azionisti".L'andamento del colosso creditizio nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Intesa Sanpaolo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,395 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,476. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,355.