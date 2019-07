IMA ben comprata, Kepler Cheuvreux alza target price

Ultimo aggiornamento: 15:28

(Teleborsa) - Scambia in frazionale rialzo il titolo IMA, che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,63%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione decisa degli analisti di. L'ufficio studi ha confermato il giudizio a "hold" mentre ha ritoccato all'insù il target price. Attualmente il titolo scambia a 72,35 euro.La tendenza ad una settimana del produttore di automatismi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Star. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IMA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 72,72 Euro. Primo supporto visto a 72,07. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 71,78.