Halloween, idee per uno shopping che spaventi tutti... tranne il portafoglio

Halloween è un momento sempre più apprezzato in Italia da grandi e piccini che amano festeggiarlo nei modi più diversi. Tuttavia, sia che si voglia rispettare la tradizione più “classica” del “dolcetto o scherzetto” o le maratone di serie tv e film horror, o che si prediligano party a tema ospitati in casa o in locali notturni, esiste una sola regola: bisogna prepararsi al meglio.

E gli italiani lo sanno bene. Tanto che in questi giorni impazzano le ricerche di promozioni e offerte di prodotti delle più svariate categorie. L’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping nei negozi fisici facendo risparmiare denaro e tempo, ha stilato il podio degli articoli di Halloween più ricercati e desiderati dai consumatori: al primo posto, per distacco, troviamo la categoria dei dolci, che raccoglie il 69% delle ricerche totali relative ai prodotti di Halloween. Un segnale netto, dato dal fatto che nessuno vuole farsi trovare impreparato al momento del “dolcetto o scherzetto”.

Al secondo posto troviamo invece i cibi salati, che raccolgono il 21% delle ricerche. Non solo pop corn e salatini, ottimi sia per godersi al meglio i film dell’orrore che per rallegrare le feste, ma anche la classica zucca, ideale sia per preparare piatti a tema che per creare la giusta atmosfera dell’orrore in casa. Ed è proprio il tema delle decorazioni che guadagna la terza posizione sul podio: travestimenti e addobbi per la casa ottengono, infatti, la medaglia di bronzo con il 10% delle ricerche.

Tuttavia, la differenza rispetto agli anni scorsi è che vampiri, zombie e lupi mannari dovranno fare a gara con qualcosa che quest’anno sembra spaventare di più: la bolletta del gas. Pensadoci bene, chissà quanti avranno scelto questo travestimento per rendere la festa di Halloween più attuale che mai. Si scherza, ovviamente!

Halloween, la lista del risparmio

Quali sono quindi i prodotti consigliati da DoveConviene per una festa di Halloween all’insegna del divertimento e del risparmio?

Zucca di Halloween: nella versione edibile o non edibile, tutti i negozi di prodotti alimentari avranno in vendita questa specialità. Che la si voglia utilizzare per sbizzarrirsi in cucina o per rendere spettrale la propria casa, la zucca è un vero e proprio must have del momento. Molti negozi avranno anche offerte dedicate per l’occasione e qui è possibile trovarle tutte, anche vicino a casa: il mondo delle zucche in DoveConviene, per uno shopping intelligente.

Cioccolato: di cosa parliamo? Se si vuole evitare lo “scherzetto” non c’è altra via di uscita. Tuttavia, il cioccolato è perfetto anche se si vuole soddisfare la golosità di amici, familiari e partner. Come in tutte le feste, non è possibile immaginare Halloween senza questo gustoso prodotto. Ecco allora che i negozi si preparano a dovere per supportare i propri clienti: il mondo del cioccolato in DoveConviene, per uno shopping intelligente

Maschere e costumi: la tradizione popolare vuole che sia importante travestirsi perché, nella notte delle streghe, gli spiriti non possano riconoscere chi non è un loro simile. Noi non ci crediamo, ma nel dubbio… Ecco dove i negozi vicino casa possono aiutare a camuffarsi meglio: maschere e costumi in DoveConviene, per uno shopping intelligente

Ma tutti i negozi fisici metteranno in campo le più svariate collezioni, corredate da grandi offerte per poter esprimere al meglio la propria creatività. DoveConviene le ha raccolte tutte per voi sul proprio portale.

