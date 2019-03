Grecia, effetto Moody's sui rendimenti dei titoli pubblici che crollano

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con la promozione da parte dell', che ha portato il merito di, alzandolo di ben due gradini (due notch). L'outlook passa invece da positivo a stabile.A determinare la promozione della Grecia contribuisconoche inizia a dare frutti, ildele della sostenibilità del, radicati su piano di riforme strutturali ben avviato e consolidato e la rinnovata capacità di Atene diLa promozione della Grecia non ha mancato di avere, con i rendimenti di tutte le scadenze dei titoli pubblici in progressiva riduzione, in particolare quello delcon una differenza di 113 punti base rispetto a venerdì e con un(898 pb). Anche più forte la riduzione del rendimento del titolo a 5 anni che segna -240 punti base.