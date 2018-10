Goldman Sachs: già scontato dai mercati il taglio del rating italiano di un gradino

Ultimo aggiornamento: 20:37

Mentre lo spread sale ai massimi degli ultimi cinque anni, gli occhi degli investitori restano puntati sulle decisioni ormai imminenti delle grandi agenzie di rating sul debito italiano.«Crediamo che i mercati stiano già scontando un taglio del rating di uno scatto» ("one-notch") afferma in un report uscito in questi giorni la banca d'affari Goldman Sachs che definisce questa ipotesi la «più probabile» e avverte: «Un dowgrade di due scatti, che riteniamo molto improbabile, potrebbe innescare vendite forzate degli indici passivi, potenzialmente eccedenti i 100 miliardi di euro». Quest'ultimo scenario, sempre secondo Goldman Sachs, potrebbe «esacerbare la volatilità» e avere alla fine effetti negativi anche sulla crescita del Paese. Secondo gli economisti della banca americana comunque anche se i mercati potrebbero accogliere con un sollievo il taglio del rating di un solo gradino, questo «non migliorerebbe in modo fondamentale il difficile scenario macro dell'Italia».Goldman Sachs ritiene che «le prospettive sia di breve che di medio termine dei Btp restino altamente incerte» e che in attesa della revisione dei rating c'è da aspettarsi che «la volatilità dei bond governativi italiani resti elevata. Una volta che i giudizi saranno stati aggiornati e se il rating sull'Italia dovesse essere abbassato di un gradino da Moody's e potenzialmente da Standard & Poor's entro la fine di ottobre, crediamo che ogni risposta positiva del mercato sarebbe transitoria. Guardando al quadro più generale - prosegue l'analisi della banca d'affari - l'Italia sarebbe solo un gradino sopra il livello "speculativo" e sarebbe ancora esposta a significativi rischi, fiscali, macro e politici. Prima che un abbassamento delle attuali tensioni di mercato siano scontate dal mercato - conclude Goldman Sachs - crediamo che siano necessarie politiche economiche più ortodosse e credibili. Questo collocherebbere il debito pubblico su un percorso discendente e ridurebbe l'attuale vulnerabilità dell'economia italiana».Il rating dell'Italia è attualmente "BBB" per Standard & Poor's; "Baa2" per Moody's e "BBB" per Fitch.