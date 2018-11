Finanziamenti a fondo perduto: cosa sono chi può fare richiesta

Ultimo aggiornamento: 12:07

Richiedere un finanziamento a fondo perduto rappresenta una grande opportunità per aprire una nuova attività o avviare una start up in modo agevolato. I finanziamenti a fondo perduto consentono infatti di ottenere prestiti senza obbligo di restituzione delle somme ottenute, o che prevedono la restituzione parziale dell’importo a rate agevolate e interessi ridotti.A differenza dei prestiti tradizionali, erogati da banche e istituti di credito, i finanziamenti a fondo perduto sono concessi da fondi comunali, provinciali, regionali statali o da fondi europei con il preciso scopo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile o femminile o per promuovere la crescita economica di aree critiche o svantaggiate, come ad esempio il Mezzogiorno.I fondi italiani sono gestiti a livello nazionale da INVITALIA, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese attiva nel sostegno del lavoro autonomo, dell’autoimprenditorialità, delle micro-imprese e del franchising. I finanziamenti offerti da INVITALIA aiutano migliaia di persone ad avviare una nuova impresa. Fra questi figura Resto al Sud: il nuovo prestito rivolto agli imprenditori under 36 del Mezzogiorno. Resto al Sud è destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e finanzia da 50.000 a 2000.000 euro. Fino Resto al Sud ha visto l’approvazione di 1.754 su 4.859 presentate e va ad aggiungersi alle altre forme di agevolazione previste dall’INVITALIA (per conoscerle basta consultare le guide agli incentivi INVITALIA online ).Gli enti attivi nell’erogazione di finanziamenti a fondo perduto pubblicano periodicamente bandi riservati ad imprenditori appartenenti al settore turismo; innovazione digitale; cultura; ambiente e altre categorie. La panoramica dei bandi aperti è consultabile sul portale Contributiafondoperduto.it o su Contributieuropa.com (prestiti UE). Per conoscere nel dettaglio in cosa consiste questa tipologia di prestiti basta leggere su Facile.it cosa sono i finanziamenti a fondo perduto, portale che informa le imprese sulle ultime novità dal mondo delle Pmi e delle start up e le aiuta a confrontare i migliori prestiti personali del momento.La partecipazione ai bandi prevede l’invio di una domanda compilata e sottoscritta dal richiedente; l’allegazione di documenti relativi all’attività che si intende avviare e di un business plan. Trattandosi di finanziamenti senza obbligo di restituzione, il destinatario che ne ha ottenuto uno può partecipare e vincere ulteriori bandi, sempre per prestiti a fondo perduto, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la propria impresa. I vincitori del bando non sono totalemente esenti da obblighi. Questi ultimi, ottenuta l’erogazione dell’incentivo, devono mantenere nella maggior parte dei casi la sede dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione e garantire l’esercizio di quest’ultima per un determinato arco di tempo (almeno 5 anni).Il 2019 potrebbe essere l’anno delle novità riguardo alle agevolazioni dedicate alle start up.La più importante riguarda la proposta di legge depositata alla Camera dal capogruppo della Lega, Molinari e dal capogruppo M5s, Francesco d’Uva. L’iniziativa è contenuta nella Legge di Bilancio 2019 e prevede la sostituzione dell’attuale sistema Irpef a scaglioni con una sola tassa piatta suddivisa in due aliquote diverse in base al reddito.La nuova flat tax start up giovani under 35 e over 55, il cui funzionamento è spiegato nell’approfondimento di GuidaFisco.it cos’è e come funziona la flat tax, dovrebbe durare 5 anni e prevedere un’aliquota al 5% in modo da sostenere chi apre una partita iva. L’agevolazione opererebbe sulla base di requisti predeterminati ed entro precisi limiti di reddito. In base al contenuto della proposta, la flat tax start up è applicabile a chi non ha esercitato altre forme di impresa nei 3 anni precedenti all’inizio dell’attività oggetto del beneficio e a chi non svolge attività imprenditoriali che costituiscano la mera prosecuzione di quest’ultima.Ai fini dell’applicazione della flat tax al 5%, il beneficiario non deve aver superato nel corso dell’anno da 5.000 a 15.000 euro per il lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati ai collaboratori per determinati progetti, nè il limite da 20.000 a 40.000 euro a titolo di spesa totale per i beni strumentali al lordo degli ammortamenti (per i beni in leasing rileva invece la spesa annua sostenuta dall’utilizzatore). In caso di approvazione, la flat tax start up al 5% entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.