EssilorLuxottica, al via opa obbligatoria residuale sul 6,7% del capitale

EssilorLuxottica dà alcuni dettagli dell'operazione di acquisto delle azioni residue non ancora in suo possesso, informando che alla data di avvio della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto (opa obbligatoria) detiene direttamente o indirettamente 452.707.191 azioni di Luxottica, ossia il 93,30% del capitale sociale. Le azioni residue oggetto di acquisto rappresentano quindi il 6,70% del capitale sociale di Luxottica.Anche i titolari di azioni residue situati negli Stati Uniti possono partecipare all'operazione ricevendo 51,64474423 euro in contanti su richiesta.Come concordato con Borsa Italiana, il periodo durante il quale si svolgerà l'opa obbligatoria è iniziato oggi, 12 dicembre 2018, e terminerà il 18 gennaio 2019.Come noto, l'opa è finalizzata al delisting e quindi al termine del periodo le azioni di Luxottica saranno revocate dalla quotazione sul listino milanese.