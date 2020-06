Enel in denaro su promozione Barclays a Overweight

Ultimo aggiornamento: 17:06

(Teleborsa) - Buona giornata per, che che guadagna in Borsa lo 0,9%, in scia allache ha portato il giudizioda Equalweigt edda 6,90 euro per azione, con un upside implicito del 13%..Il giudizio si fonda sulla convinzione checon 4,4 GW all'anno installati entro il 2021/22. Una dinamica che dovrebbe essere favorita dai pacchetti di stimolo varati in UE (Green Deal) e in Brasile. Per questo motivo, la banca d'affaried ha migliorato anche le previsioni per la controllata spagnola Endesa.Più in generale, Barclays resta positiva sul settore utilities europeo, nonostante le ripercussioni della crisi da Covid-19 sugli utili (stime EPS tagliate del 13% ad aprile), e conferma un giudizio migliore per il settore rinnovabili, che si è dimostrato resiliente ed è cresciuto del 6% da inizio anno.Tornando alla performance di Borsa di Enel, a livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo energetico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enel rispetto all'indice. La tendenza di breve del più grande operatore elettrico d'Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,656 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,445. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,867.