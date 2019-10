Enel colloca con successo primo bond "sostenibile" sul mercato europeo

Ultimo aggiornamento: 20:49

(Teleborsa) -. La finanziaria di diritto olandese Enel Finance International N.V., controllata da Enel, ha lanciato oggi sul mercato europeo un'per un totale didestinata a, legata al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si tratta del primolanciato dal Gruppo Enel sul mercato europeo.Il bond, garantito da Enel e lanciato nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie a medio termine di Enel ed EFI (Programma Euro Medium Term Notes - EMTN), ha ricevuto, totalizzando ordini per un ammontareed una partecipazione significativa degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), permettendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori. Si prevede che l'emissione sia quotata sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda."Abbiamo lanciato la nostra prima obbligazione sostenibile sul mercato europeo e, dopo ilsuccesso del nostro collocamento di obbligazioni SDG-linked negli Stati Uniti, è un'ulteriore prova deli per strumenti di finanziamento innovativi e sostenibili", ha affermato il"Esiste un chiaro, - ha aggiunto - dal momento che investendo in progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, le aziende possono massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, contribuendo al contempo al raggiungimento degli SDG. Siamo fiduciosi che le aziende adotteranno sempre più questo modello, orientando le loro attività verso una strategia globale che ponga la sostenibilità al centro delle loro decisioni di investimento e di finanziamento".Il valore della sostenibilità si è riflesso sulle meccaniche di domanda e diconsentendo ad Enel di ottenere uno(punti base) rispetto ad una potenziale emissione senza caratteristiche sostenibili, che rappresenta quindi unoEnel si è orientata verso la creazione di valore mediante scelte di business che sostengono il(Energia accessibile e pulita, Imprese, innovazione e infrastrutture, Città e comunità sostenibili e "Lotta contro il cambiamento climatico). In particolare,obbligazionaria è legata alla capacità di Enel di raggiungere(tramite il raggiungimento, al 31 dicembre 2021, di una percentuale di capacità installata da fonti rinnovabili pari o superiore al 55% della capacità installata totale consolidata che al 30 giugno 2019 già pari al 45,9%) e(tramite il raggiungimento, nel 2030, di un livello di emissioni dirette di gas ad effetto serra pari o inferiore a 125 g di CO2 per kWh in linea con l'impegno a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030 rispetto ai valori del 2017).: 1 miliardo di euro a tasso fisso 0,00%, scadenza 17 giugno 2024 e legata all'SDG "Energia accessibile e pulita". 1 miliardo di euro a tasso fisso 0,375%, scadenza 17 giugno 2027 e legata all'SDG "Energia accessibile e pulita", 500 milioni di euro a tasso fisso 1,125%, scadenza 17 ottobre 2034 e legata all'SDG "Lotta contro il cambiamento climatico".