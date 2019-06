Denaro su Diasorin, Berenberg alza il prezzo obiettivo

Ultimo aggiornamento: 13:44

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Diasorin, che guadagna lo 0,58% rispetto ai valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Berenberg di promuovere il titolo. Il target price è stato alzato a 116 euro dai 100 precedenti, mentre il giudizio è stato confermato a "buy".A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati diagnostici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diasorin rispetto all'indice.Lo status tecnico della società biotecnologica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 103,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 107.