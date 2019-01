De' Longhi, Berenberg taglia il target price. Titolo in coda al FTSE Mid Cap

Ultimo aggiornamento: 13:01

(Teleborsa) - Sotto pressione a Piazza Affari il titolo De' Longhi, che tratta in perdita del 7,64% sui valori precedenti, nonostante abbia annunciato ricavi in crescita nel 2018.anche nel 2019,, in particolare per quanto concerne il caffè e il mondo della cucina", ha commentatodell'azienda italiana che produce macchine da caffè e piccoli elettrodomestici.Ma a pesare sull'andamento del titolo è l'indicazione giunta dal brokerche ha portato il. Attualmente il titolo De' Longhi quota 22,44 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della big degli elettrodomestici, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve di De' Longhi moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 23,83 Euro e supporto a 21,77. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 25,89.