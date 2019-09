d'Amico, Banca IMI consiglia "buy". Titolo in rialzo

(Teleborsa) - Ottima performance per d'Amico, che scambia in rialzo del 3,54%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Banca IMI di migliorare la valutazione sul titolo. L'ufficio studi ha portato il giudizio a "buy" da "hold" e rivisto al rialzo il target price a 0,15 euro dal precedente 0,11 euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Star mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo status tecnico di D'Amico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,0907 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,0965. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,0876. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA