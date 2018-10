Bnp Paribas lancia una nuova serie di certificate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnp Paribas arricchisce la propria offerta di Certificate lanciando sul mercato per la prima volta una nuova serie di Memory Cash Collect e di Reverse Memory Cash Collect (“CC”) su azioni. Entrambe le emissioni, spiega un comunicato, hanno durata biennale e un premio potenziale trimestrale compreso tra l’1,10% e il 2,75% per i Memory CC e tra l’1,20% e il 2,50% per i Reverse Memory CC.I Cash Collect sono strumenti finanziari che consentono di ottenere premi periodici nelle date di valutazione intermedie anche nel caso in cui l'azione sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla barriera stabilita. L’investitore avrà poi la possibilità di ricevere il capitale investito qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.Luca Comunian, Head of Distribution Marketing & Communication – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato la nuova emissione: «L’innovazione di prodotto è fondamentale nel settore dei prodotti di investimento, dove gli investitori richiedono soluzioni originali in grado di accrescere la diversificazione di portafoglio. I Memory Cash Collect e i Reverse Memory Cash Collect sono il risultato della nostra attività di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e vanno a integrare e migliorare la nostra ampia offerta di certificate. Si tratta di strumenti particolarmente adatti per gli investitori alla ricerca di premi periodici e che allo stesso tempo vogliono proteggersi dal rischio di moderati ribassi o rialzi del sottostante».Il trattamento fiscale dei certificate, considerati redditi diversi di natura finanziaria (con aliquota pari al 26%), a differenza di altre classi di investimento quali fondi ed Etf, permette di utilizzare le eventuali plusvalenze per compensare perdite pregresse.