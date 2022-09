Martedì 6 Settembre 2022, 15:02

Piccoli gesti quotidiani a costo zero possono avere un impatto importante e aiutarci a risparmiare nella bolletta a fine mese. Dalle lampadine a led (con cui sostituire quelle tradizionali) fino alla durata della doccia e alla cottura della pasta: sono solo alcune regole che possono essere applicate da subito e che, se messe in atto da tutti porterebbero a un risparmio energetico globale importante, con impatto positivo sia sulle tasche dei cittadini che sull'ambiente. A scriverle è il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della Transizione ecologica che avvierà in merito «una campagna di sensibilizzazione».

Gas, MITE: ecco il piano contenimento consumi, le nuove regole

Ridurre la durata della doccia e cuocere la pasta "a fuoco lento"

Tra le indicazioni stilate dal Ministero c'è la riduzione della durata della doccia, limitare le lampadine accese e il tempo di accensione e utilizzare anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo.

In cucina poi, il consiglio è quello di abbassare il fuoco dopo l'ebollizione dell'acqua quando si cuoce la pasta, ridurre il tempo di accensione del forno e utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico.

Attenzione allo stand-by

Particolare attenzione va prestata agli elettrodomestici evitando lo stand- by di tv, decoder, dvd e pc: meglio spegnerli, e staccare la spina alla lavatrice quando non in funzione. Per chi parte in vacanza il consiglio è di impostare la funzione "a basso consumo" per il frigorifero.

Lampadine a Led cosa sostituire per risparmiare

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con «misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led».

In sintesi: le 10 regole per risparmiare gas

Ridurre la durata della doccia

Usare la pompa di calore e non il termosifone

Ridurre il tempo di accensione del forno

Abbassare il gas dopo l'ebollizione e cuocere la pasta a fuoco lento

Spegnere tv, decoder e pc invece dello stand-by

Inserire modalità risparmio energetico per il frigo

Usare la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico

Sostituire vecchi elettrodomestici con quelli a minor consumo

Usare lampadine a Led

Installare pannelli solari per produrre acqua calda