Btp, tassi in forte rialzo. In un mese raddoppia costa degli interessi

Ultimo aggiornamento: 13:12

. Il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di euro - importo massimo - dicon un rendimento che vola al 2,51% (+131 punti base), il massimo da settembre 2013. Buona la domanda degli investitori, con il rapporto di copertura di 1,26.Assegnati anchecon un rendimento del 3,28%, 74 punti base in più rispetto all'asta del 13 settembre. Il rapporto di copertura è stato di 1,90.Collocati poi 941 milioni di euro dicon un rendimento del 3,66% e un rapporto di copertura di 1,40, e 558 milioni dicon un rendimento del 3,79% e un rapporto di copertura di 1,90.Si impenna dunque il costo pagato dal Tesoro per gli interessi sui Btp. Il balzo del rendimenti registrato oggi ha superato anche le attese del mercato, portandosi al 2,51% dall'1,20 per cento del mese precedente. Sulla sola scadenza triennale l'onere a carico del Tesoro è raddoppiato in un mese e gli interessi corrisposti per ogni miliardo emesso sono passati dai 12 milioni dell'asta dello scorso settembre agli oltre 25 milioni di oggi. In totale, per i 3,5 miliardi di euro piazzati oggi sulla scadenza a 3 anni, il servizio del debito è pari a 88 milioni di euro all'anno.Per i Btp settennali gli interessi in capo al Mef sono saliti a 32,8 milioni per ogni miliardo emesso (per 1,5 miliardi il totale è pari a 49,2 milioni) mentre il 13 settembre scorso il costo era pari a 25,5 milioni per ogni miliardo. L'esito dell'asta odierna non ha sorpreso gli operatori, anche se i rendimenti sono superiori a quel che si prevedeva ieri sulla base delle quotazioni sul mercato secondario.«Ci aspettavamo un'asta impegnativa, non c'è stato overbidding, cioè stress sui prezzi di acquisto, ma l'abbiamo superata», ha dichiarato a Radiocor un operatore: «A conferma del fatto che si è trattato di un'asta non brillante, rileviamo che sul secondario - ha aggiunto - il mercato a continuato a cedere dopo l'aggiudicazione».