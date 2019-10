BTP Italia, il MEF alza il tiro e aumenta rendimento allo 0,65%

(Teleborsa) - Il MEF aumenta la cedola del BTP Italia, che in questi giorni è andato a ruba presso la clientela retail. La domanda da parte dei risparmiatori, infatti, ha sfiorato i 3 miliardi di euro - due miliardi il primo giorno e un miliardo il secondo - mentre oggi, terzo giorno, è la volta degli investitori istituzionali.



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una nota, ha comunicato che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della quindicesima emissione del BTP Italia, indicizzato all'inflazione italiana, scadenza 28 ottobre 2027, è stato rivisto al rialzo allo 0,65% (inizialmente la cedola fissa era dello 0,6%).



Con questa emissione di successo il Tesoro fa letteralmente cassa, raggiungendo circa l'85% del funding previsto per il 2019. Un successo garantito sicuramente dall clima più disteso che aleggia sul mercato, ma anche da una comparazione vantaggiosa con titoli similari presenti sul mercato secondario, che oggi rendono lo 0,72%. E dunque risulta molto conveniente per i risparmiatori che si sono affollati a prenotare il quantitativo desiderato.