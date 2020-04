Tesoro colloca Ctz e Btp decennali con rendimenti in forte aumento

Il Tesoro ha effettuato stamattina due aste di Ctz a 2 anni e Btp decennali per un valore complessivo di 3,75 miliardi.



Il Tesoro ha collocato 1 miliardo in Btp con scadenza a 10 anni, a fronte di una richiesta di 1,51 miliardi (rapporto di copertura 1,52), con un rendimento lordo dell'1,77% (+146 punti base). Sempre oggi sono stati collocati 2,75 miliardi in Ctz a 24 mesi, su una richiesta di 4,46 miliardi (rapporto di copertura 1,63) e rendimento lordo all'1,001% (+69 punti base).



Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA