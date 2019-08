Btp, il Tesoro colloca 6 miliardi con rendimenti in netto calo

Il Tesoro ha collocato oggi in asta 4 miliardi di euro di Btp a 10 anni con un rendimento dello 0,96%, in calo di 60 punti base rispetto all'1,56% della precedente sta. La domanda è stata pari a 5,26 miliardi per un rapporto di copertura di 1,32.



Piazzati anche 2,25 miliardi di Btp a 5 anni con un rendimento dello 0,32%, con un calo di 48 punti base rispetto allo 0,8% della precedente asta. In questo caso la richiesta è stata pari a 2,87 miliardi, il rapporto di copertura di 1,28.



Venduti infine 1 miliardo di euro di Ccteu a 6 anni ad un rendimento dello 0,77% . La domanda è stata pari a 1,69 miliardi, il rapporto di copertura 1,70. Ultimo aggiornamento: 12:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA