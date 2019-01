Il Tesoro ha raccolto 8 miliardi di euro, suddivisi in 2,75 miliardi per il Btp a 5 anni (scadenza 1 ottobre 2023), 2,5 miliardi per il Btp decennale (scadenza 1 dicembre 2028) e 2,75 miliardi per il Ccteu con scadenza 15 gennaio 2025.



Il rendimento del quinquennale è sceso all'1,49% dall'1,79% del collocamento di dicembre e quello del decennale è calato al 2,6% dal 2,7% precedente. I Ccteu sono stati collocati al tasso dell'1,65%.



