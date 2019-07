Btp e Ccteu, il Tesoro raccoglie 7,25 miliardi di euro a tassi in calo ai minimi dal 2016

Scendono i rendimenti per i titoli messi in asta dal Tesoro oggi, che ha collocato Btp a 5 e a 10 anni e Cccteu a 6 e 7 anni, piazzando 7,25 miliardi di euro totali.



Il Tesoro ha collocato tutti i sei miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti in asta con tassi in netta discesa. Il rendimento medio del Btp a 10 anni è sceso a 1,56% dal 2,09% del collocamento di giugno rivedendo i minimi da ottobre 2016. Anche il tasso del quinquennale segna un deciso calo a 0,8% da 1,34%.



Venduti anche Ccteu con scadenza gennaio e aprile 2025 per 1,25 miliardi, rispettivamente al tasso di 1,06% (da 1,60%) e dell'1,11%.



Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA