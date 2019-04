Btp, il Tesoro colloca in asta 7,75 miliardi a tassi stabili

Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,75 miliardi di euro di Btp a medio e lungo termine offerti in asta oggi.



Per i titoli a 3 anni, con scadenza 15 luglio 2022, sono stati venduti 2,5 miliardi di euro, a fronte di una richiesta di 4,039 miliardi, con un tasso pari all'1,08% rispetto al precedente 1,06% e un rapporto di copertura di 1,62.



Anche per i Btp a 7 anni, scadenza 15 luglio 2026, il Tesoro ha assegnato tutti i 3,75 miliardi offerti, rispetto ad una richieste pari a 5,089 miliardi. Il rendimento è invariato al 2,05% e il rapporto di copertura è di 1,36.



Venduti inoltre 1,5 miliardi di Btp a 15 anni, scadenza 1 marzo 2035, con un rendimento del 3% e un rapporto di copertura pari all'1,37.















Ultimo aggiornamento: 14:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA