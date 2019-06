Btp, collocati 6 miliardi del nuovo Btp a 20 anni

Il ministero dell'Economia ha collocato 6 miliardi di euro del nuovo Btp a 20 anni, in scadenza a marzo 2040. Il titolo ha scadenza primo marzo 2040, godimento primo marzo 2019 e tasso annuo 3,1%, pagato in due cedole semestrali, come specificato dal Mef.



Il regolamento dell'operazione è fissato per il 19 giugno. L'importo emesso è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,623 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,149%.



Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Morgan Stanley, NatWest Markets, Nomura e Société Générale e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA