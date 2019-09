Brillano le utility a Piazza Affari. Kepler promuove il settore

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni oggi per il comparto utility, in aumento sulla borsa milanese dello 0,98% e ben impostato anche in Europa (DJ Stoxx +0,73%).



A fare da assist al settore contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Kepler. Il giudizio complessivo è, infatti, positivo giacché prevalgono i buy sulle big del benchamrk e, i target price sono stati rivisti al rialzo.



Tra i player del comparto, brilla Snam (+2,49%) che si è vista migliorare il giudizio a "buy" da "hold" e il prezzo obiettivo a 4,80 da 4,70.

L'ufficio studi ha indicato la valutazione su Enel a "buy" ed il target passa a 7,10 da 6,80. Il titolo festeggia con un +0,55%. La raccomandazione su Terna (+2,37%) resta "hold" mentre il prezzo sale a 5,50 da 5,40.



Fra le altre utility, corrono Hera +2,56%, Italgas +2,25 e A2A +1,98%. Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA