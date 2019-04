Brilla OVS promossa dai broker dopo i conti

Ultimo aggiornamento: 17:00

(Teleborsa) - Effervescente OVS, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,56%. Il titolo beneficia della promozione di alcuni analisti dopo i, diffusi la scorsa settimana, che hanno mostrato una quota di mercato in crescita, ricavi pari a 1,4 miliardi di euro, Ebitda di 144 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta di 376 milioni di euro.L'ufficio studi di Kepler Cheuvreux ha confermato il giudizio "buy" alzando il target price a 2,50 euro dai 2 precedenti. Reiterata la raccomandazione "buy" anche da Akros che ha lasciato il prezzo obiettivo a 2,50 euro. Alzato il target a 1,70 euro (da 1,60) da Banca IMI che consiglia "hold".Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che il leader dell'abbigliamento in Italia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,78%, rispetto a -0,05% dell'indice azionario italiano).Le implicazioni di breve periodo di OVS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,893 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,769. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,017.